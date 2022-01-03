Beş büyükten 'nükleer savaş' açıklaması

03 Ocak 2022 Pazartesi, 18:07

Kremlin tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, ABD ve Fransa, nükleer silahı olan ülkeler arasında bir savaş çıkmasının önlenmesini ve stratejik risklerin azaltılmasını birincil sorumlulukları saymaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Çıkacak nükleer bir savaşın kazananının olmayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini ilan ederiz” ifadelerine yer verildi.

KREMLİN AÇIKLADI



Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.

'BAĞLILIĞIMIZI KORUYORUZ'

Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.

Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.

Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.

Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”

Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”