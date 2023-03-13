Beşar Esad Moskova yolcusu: 'Masada Türkiye'yle normalleşme var...'
Rus basınında yer alan iddialara göre, Suriye Devlet Başkanı Esad Mart ayı ortasında Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Moskova merkezli Vedomosti'nin diplomatik bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti 6 Şubat'ta yaşanan depremle birlikte daha çok öne çıkan "insani konulara ve ikili ilişkilere" odaklanacak.
TEMEL BAŞLIKLAR
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanlarından Kirill Semenov'a göre, Esad'ın depremin yaralarını sarma amacıyla Rusya'dan yardım talep etmesi de muhtemel. Öte yandan "Suriye'deki ciddi yakıt krizinin aşılmasına yardımcı olmak amacıyla Moskova'nın ihtiyaç fazlası petrol ürünlerini kullanmayı" da talep edebilir.
Semenov ayrıca tarafların, Ukrayna'da devam eden çatışmalar bağlamında ikili ilişkileri de ele alacaklarını sözlerine ekledi. Semenov'a göre, tarafların pozisyonlarını karşılaştırmaları ve ortak bir zemin bulmaları, özellikle de Şam'ın Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle diyalog zeminini güçlendirdiği şu günlerde oldukça önemli.
TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME
Moskova merkezli IMEMO RAS Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırmacısı Nikolay Surkov'a göre liderler ayrıca, Rusya'nın arabuluculuğunda Şam ve Ankara arasında yürütülen "normalleşme sürecinde atılacak adımları" görüşecek.
Surkov "Suriye'nin, ülkenin kuzeyindeki durumla ilgili Türk tarafına katı koşullar dayatmasına rağmen Türkiye'nin diyaloğu sürdürmek istediğini" de sözlerine ekledi.
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