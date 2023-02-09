Esad'dan büyük tepki: Kırık bacaklarımızla dilenmemizi mi istiyorlar?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:25

Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş merkezli iki deprem Suriye'de de büyük tahribata yol açtı.

Savaş halindeki ülkede, arama-kurtarma çalışmalarının ve uluslararası yardımların yetersiz kaldığı görüldü.

Bu durumu sert sözlerle eleştiren Suriye devlet başkanı Beşar Esad, Twitter'dan paylaştığı iletisinde şu ifadelere yer verdi:

"Batı, hükümetimiz 'istemediği' için yardım göndermediklerini söylüyor. Yıkılan binaların ve ölen insanların resimleri yeterli değil mi? Yoksa Suriye halkının kırık bacaklarla dilenmesini mi istiyorlar?"

MİKDAT'TAN AVRUPA'YA ÇAĞRI

Suriye, depremin ardından ABD ve AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılarını arttırdı.

Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde çalışan yardım grupları, enkazı kaldırmak ve yaralıları tedavi etmek için gereken ağır makine ve tıbbi ekipman eksikliğine Batı yaptırımlarının neden olduğunu savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "yaptırımların bahane olarak kullanılmaması gerektiğini" söyleyerek Avrupa'ya yardım gönderme çağrısında bulundu.

Faysal Mikdad, "Avrupa'dan yardım göndermenin bürokratik bir süreçten geçmesine gerek yok. Uluslararası hukuka göre insani yardımlar yaptırımlara tabi değildir, dolayısıyla bu bir bahane olamaz" dedi.

ABD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin, Suriye'de "insani destek sağlayan STK'lar ile ortak" olduğunu söyledi.

Ned Price, "Bu ortaklar, Suriye rejiminin aksine, insanlara zulmetmek yerine onlara yardım etmek için oradalar" ifadelerini kullandı.