Beyaz Saray çalışanlarından Biden’a mektup
Beyaz Saray çalışanları, Joe Biden'a İsrail'e askeri yardımı sona erdirmesi için çağrı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden'a mektup gönderen bir grup Beyaz Saray çalışanı, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardımı durdurması çağrısında bulundu.
Adları açıklanmayan Beyaz Saray çalışanları, mektupta, 13 Ekim'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen ve 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişinin somut düzeyde artırılmasını talep eden mektuba uygun hareket edilmesini talep etti.
ABD'li bakanların, söz konusu mektupta, İsrail'in bu yönde adım atmaması durumunda bazı askeri yardımların riske girebileceğini kaydettiğini vurgulayan Beyaz Saray çalışanları, İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletmeye yönelik hiçbir adım atmadığının altını çizdi.
Etiketler: #Beyaz saray #gazze
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- ABB'de 2 yönetici görevden alındı!
- Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame hazırlandı!
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!