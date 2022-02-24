Beyaz Saray: Hiçbir senaryoda Biden Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.
Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz" ifadesini kullandı.
Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Psaki, Rusya'nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD'nin Moskova'ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna'ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek "Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz" dedi.
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