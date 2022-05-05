Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görevinden ayrılıyor, yeni sözcü Karine Jean-Pierre olacak
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyah oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs’ta görevinden ayrılacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yerine Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre’i atadığını duyurdu.
Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyah oldu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine'i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak” dedi.
Psaki’ye teşekkür eden Biden, “Jen Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen'e teşekkür etmek istiyorum. Jen'e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
PSAKİ’NİN MSNBC’DE İŞE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Beyaz Saray Sözcüsü olarak 1 yıldan fazla süredir görev alan Psaki’nin, geçtiğimiz ay birçok medya kuruluşu tarafından görevinden ayırılarak ABD merkezli MSNBC kanalında işe gireceği iddia edilmişti.
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