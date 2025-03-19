İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:19

İsrail, Suriye ordusuna ait, devrik Baas rejiminden kalma askeri noktaları hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde Şemsin ve Şinşar beldelerinde devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda kayıp olup olmadığı bilinmezken, Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Şinşar'da, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor.


Etiketler: #suriye #israil

İlgili Haberler

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü
Kanada, Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletti

Kanada, Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletti
Samandağ Suriye’deki Aleviler için alanlara çıktı: ‘Suriye’de katliamı durdurun’

Samandağ Suriye’deki Aleviler için alanlara çıktı: ‘Suriye’de katliamı durdurun’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler