Beyaz Saray'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki: 'ABD kararı reddediyor'
Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor" sözleri ile tepki gösterdi.
Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.
ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor" ifadesini kullandı.
UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını öne süren sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.
NE OLMUŞTU?
UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.
Etiketler: #Beyaz saray #netanyahu #ABD
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