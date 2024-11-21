Beyaz Saray'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki: 'ABD kararı reddediyor'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 19:21

Güncelleme: 21.11.2024 - 19:21

Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor" ifadesini kullandı.

UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını öne süren sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.