Görevden alınmıştı: Netanyahu'ya suçlamalarda bulundu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 07:57

Güncelleme: 21.11.2024 - 07:57

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun koruması altındaki özel şirketlerin Gazze halkına yiyecek dağıtması, askeri yönetimin başlangıcına yönelik bir işaret" ifadesini kullandı.

"Kan bedeli İsrail ordusunun askerleri tarafından ödenecek ve İsrail, daha önemli güvenlik görevlerinin ihmal edilmesine yol açacak kötü öncelikler düzenlemesi gölgesinde bunu ödeyecek" ifadesini kullanan Gallant, "hükümetin bölgeyi kontrol etmek için İsrail ordusunun yerini alacak alternatif bir yapı hazırlaması gerektiğini, aksi takdirde askeri yönetim yoluna girileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Gallant, "Gazze'de yardımları dağıtacak özel şirketlerin İsrail ordusu tarafından korunmasının bedelini tüm İsrail'in ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Gallant, "Gazze'deki askeri yönetimin savaşın hedeflerinin bir parçası olmadığını, aksine tehlikeli ve sorumsuz bir siyasi eylem olduğunu" vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Kasım'da Gazze'deki savaşın gidişatına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle eski Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almış ve yerine Yisrael Katz'ı atamıştı.