Beyrut'un merkezinde 2 patlama meydana geldi

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi.

Beyrut'un merkezinde 2 patlama meydana geldi
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AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 20:30

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Lübnan güvenlik kaynakları ise İsrail'in, Beyrut'un Noueiri bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.


Etiketler: #Beyrut #israil #İsrail saldırısı

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