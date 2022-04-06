Biden açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar
ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.
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