Biden bu kez de 'Hamas' ile 'muhalefet'i karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da açıklama yaptığı sırada gelen esir anlaşmasına ilişkin soru üzerine, “Bazı adımlar var ama muhalefetten bir tepki geldi” dedi. Etrafındakilerin “Muhalefet” kelimesini “Hamas” olarak düzeltmesiyle Biden, “Pardon, Hamas’tan bir tepki geldi” ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:03
Biden bu kez de 'Hamas' ile 'muhalefet'i karıştırdı
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ABD Başkanı Joe Biden, reformlar içeren Ulusal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin Beyaz Saray’da açıklama yaptı.

Açıklaması sırasında Gazze Şeridi’ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönündeki bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, “İzin verin kelimelerimi seçeyim” dedi.

Bazı adımların olduğunu vurgulayan Biden, “Muhalefetten bir tepki geldi” deyince etrafındakiler, “Hamas” diyerek Biden’ı düzeltti. Biden ise, “Pardon evet. Hamas’tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var” ifadelerini kullandı.


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