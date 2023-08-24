Biden, Putin'in parmağı olduğunu iddia etti, Ukrayna 'Rus seçkinlere uyarı' dedi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:00

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in uçak kazasında ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, Prigojin'in uçağının Moskova'dan St. Petersburg'a gittiği sırada Tver bölgesine düşmesinin arkasında Rusya Lideri Putin'in olduğunu iddia etti.

Biden yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım. Rusya'da olup da Putin'in arkasında olmadığı pek bir şey yok. Ama cevabı bilecek kadar bilgim yok" ifadesinde bulundu.

UKRAYNALI YETKİLİ: "RUS SEÇKİNLERE UYARI"

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mikhaylo Podolyak, Prigojin'in uçak kazasında ölmesine ilişkin yaptığı açıklamada "2024 seçimleri öncesinde Putin'den Rus seçkinlerine bir uyarı" dedi.

Podolyak, Putin'in sadakatsizliği affetmediğine vurgu yaparak "Dikkat! Sadakatsizlik eşittir ölüm" sözlerini ifadesine ekledi.

Putin'in bir zamanlar babasını "akıl hocası" olarak gördüğü Rus gazeteci Ksenia Sobçak, uçak kazasını "Herhangi kışkırtıcı düşünceye sahip olan bütün seçkinlere açık bir uyarı" olarak yorumladı.

Rus havacılık otoritesi, 10 kişinin öldüğü kazada Wagner mensubu Dimitri Utkin'in de bulunduğunu açıkladı. Kazanın sebebi henüz netlik kazanmadı.