Billie Eilish ve Joaquin Phoenix'ten Joe Biden'a 'hindi' mektubu

08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:32

Billie Eilish, Joaquin Phoenix ve Ricky Gervais gibi ünlü yıldızlar, affedilen Şükran Günü hindisinin “huzur” içinde yaşaması için açık mektup yayınladı.

Ünlü yıldızlar, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak, affedilen hindilerin New York merkezli Farm Barınağı'nda “hayatlarını huzur ve güvenlik içinde yaşamalarına” izin verilmesini istedi.

HİNDİYE BARINAK ÖNERDİLER

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü yapılan ve bu yıl da 25 Kasım’da kutlanacak olan Şükran Günü’nde, başkan, bir hindiyi affeder ve o hindi öldürülmez.

NTV'de yer alan habere göre; Billie Eilish, Joaquin Phoenix ile birlikte aralarında Rooney Mara, Alan Cumming, Mayim Bialik, Natasha Lyonne, Margaret Cho, Dave Bautista, Mena Suvari, Ricky Gervais ve Maggie Baird’in bulunduğu bir grup ünlü isim, bu yıl hayatı bağışlanacak hindi için barınak önerdi.

Ünlüler, mektuplarında, “Şükran ve iyi niyet zamanı olması gereken tatil sezonuna yaklaşırken, bağışlanan hindiler için barınak ve mümkün olan en iyi yaşamı sağlama teklifimizi kabul edeceğinizi umuyoruz” dedi.

Hindilerin “son derece hızlı gelişmeleri ve büyük görünmeleri için genetik olarak değiştirildiğini” söyleyen ünlüler, “Geçmişte affedilen hindilere eşsiz kişilikleri, duyguları, ihtiyaçları ve tercihleri ??olan bireyler olarak bakılmadığını” belirtti.

Mektup imzacıları, hayvanların hayvanat bahçelerine veya üniversitelere gönderildikten sonra onlara doğru bakımın yapılmadığını da ekledi.

OSCAR'I ALDI, İNEK KURTARMAYA KOŞTU

Vegan olan Joaquin Phoenix, büyük bir hayvan hakları savunucusu. 2020 Oscar'larında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıktan saatler sonra Phoenix, Los Angeles Hayvan Koruma’nın yerel bir mezbahadan bir ineği ve yeni doğan buzağısını kurtarmasına yardım etmişti.