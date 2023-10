Biden'dan beklenmedik 'Filistin' hamleleri: Göz ardı etmemeliyiz, acı çekiyorlar

İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenirken şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden acı çekiyor" açıklamasında bulundu.

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas’ attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian people’s right to dignity and self-determination.



I assured him that we're working with partners in the region to ensure…