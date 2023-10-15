Biden'dan beklenmedik 'Filistin' hamleleri: Göz ardı etmemeliyiz, acı çekiyorlar

Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:48

Güncelleme: 15.10.2023 - 19:56

İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenirken şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

'FİLİSTİNLİLER ONLAR YÜZÜNDEN ACI ÇEKİYOR'

Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden acı çekiyor" açıklamasında bulundu.

'YÖN DEĞİŞİMİ Mİ VAR?'

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas’ attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian people’s right to dignity and self-determination.



I assured him that we're working with partners in the region to ensure… — President Biden (@POTUS) October 15, 2023

BİDEN, MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Biden, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir götüşme gerçekleştirdi. POTUS'tan yapılan açıklamada, "Filistin Yönetimi Başkanı Abbas ile görüşerek Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadım ve Hamas'ın Filistin halkının onurunu ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını yineledim. Gazze'deki sivillere insani yardım malzemelerinin ulaşmasını sağlamak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalıştığımız konusunda kendisine güvence verdim" ifadelerine yer verildi.