Biden'dan beklenmedik 'Filistin' hamleleri: Göz ardı etmemeliyiz, acı çekiyorlar

Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından Filistin ile ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Filistinlilerin, Hamas'ın saldırılarıyla bir bağlantısı olmadığı dile getirilen mesajda "Onlar, Hamas yüzünden acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı. Biden ayrıca, Filistin lideri Abbas'la da görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:48
Biden'dan beklenmedik 'Filistin' hamleleri: Göz ardı etmemeliyiz, acı çekiyorlar
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İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenirken şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

'FİLİSTİNLİLER ONLAR YÜZÜNDEN ACI ÇEKİYOR'

Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden acı çekiyor" açıklamasında bulundu.

'YÖN DEĞİŞİMİ Mİ VAR?'

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

BİDEN, MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Biden, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir götüşme gerçekleştirdi. POTUS'tan yapılan açıklamada, "Filistin Yönetimi Başkanı Abbas ile görüşerek Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadım ve Hamas'ın Filistin halkının onurunu ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını yineledim. Gazze'deki sivillere insani yardım malzemelerinin ulaşmasını sağlamak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalıştığımız konusunda kendisine güvence verdim" ifadelerine yer verildi.


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