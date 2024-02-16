Biden’dan ‘Navalni’ açıklaması: ‘Sorumlu Putin’
ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'nın hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalni’nin ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.
Navalni’nin öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalni’nin ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti" ifadesini kullandı.
Moskova'nın Navalni ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalni’nin ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur" dedi.
Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalni’nin ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.
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