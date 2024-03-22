Biden'dan yeni gaf: İki ülkenin isimlerini karıştırdı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:56

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:57

ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa imza attı.

"İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz" diyen Joe Biden, bu kez de iki NATO üyesi İskandinav ülkesini birbirine karıştırdı.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuşan Joe Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile son konuşmasına değindi.

NATO'nun iki yeni üyesi İsveç ve Finlandiya hakkında konuştuklarını söyleyen Biden, Kissinger'ın, "NATO'yu daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiği" için kendisini övdüğünü ve "bu dünyayı değiştirecek" dediğini aktardı.

Fakat Biden, bu anısını anlatırken bir gaf yaptı. ABD Başkanı, iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.

Biden, "İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz. Bu dünyayı değiştirecek" dedi.

Finlandiya 4 Nisan 2023 yılında NATO'ya katılırken, İsveç bu ay içinde ittifaka dahil oldu. Norveç ise NATO'nun kurucularından olarak 4 Nisan 1949'da NATO'ya katılmıştı.