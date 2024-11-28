Dünyaca ünlü otomotiv devi iflasın eşiğinde: Kritik eşiğe son 12 ay!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:43

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:43

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Nissan, küresel çapta yaşanan otomotiv sektöründeki krizlerin ardından zor bir döneme girdi. Üst düzey bir yönetici, şirketin yeni bir yatırımcı bulamaması halinde 12 ila 14 ay içerisinde iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜ GELENEKSEL FİRMALARI ZORLUYOR

Çin merkezli şirketlerin elektrikli otomobil sektöründeki hızlı yükselişi, geleneksel otomotiv üreticilerinin ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Avrupa'daki kriz nedeniyle Volkswagen, Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatırken, sektörde yankı uyandıran bir haber de Japon üretici Nissan’dan geldi.

KRİTİK EŞİĞE SON 12 AY

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yönetici, uluslararası basına yaptığı açıklamada Nissan'ın 12-14 ay içerisinde yeni bir yatırım almazsa iflas edebileceğini ifade etti. Şirket, bu zor dönemi atlatabilmek için 9 bin kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında düşürmeyi, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor.

SEKTÖRDE KÂRLILIK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI

Almanya ve Japonya'daki otomotiv şirketlerinin karşılaştığı ekonomik zorlukların temelinde karlılıktaki ciddi düşüşler yatıyor. Son bilançolara göre, sektörün önde gelen üreticileri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 80’e varan karlılık kayıpları yaşadı.

Bu durumun en büyük nedeni olarak Çinli şirketlerin sektördeki payını artırması ve elektrikli araç üreticilerinin agresif fiyat politikaları gösteriliyor. Bu politikalar, geleneksel otomotiv firmalarının satışlarını da ciddi oranda etkiliyor.