Bilim insanlarından 'diyabet' uyarısı: 'Daha çok bitki, daha az et...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:34

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:34

Yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak kırmızı ve işlenmiş et tüketmek, tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırıyor.

The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişinin verileri incelendi.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nita Forouhi, bu çalışmanın şimdiye kadarki en kapsamlı araştırma olduğunu belirtti.

Araştırma, özellikle işlenmiş et tüketiminin diyabet riskini artırdığını gösterdi.

Ancak, bu bağlantının direkt bir sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, mevcut beslenme rehberlerinin de et tüketimini azaltmayı ve bitki bazlı alternatiflere yönelmeyi önerdiğini hatırlattı.

Beslenme uzmanı Dr. Hilda Mulrooney, et tüketiminin genel olarak beslenme rehberlerinin üzerinde olduğunu ve kırmızı et yerine tavuk, bezelye, fasulye gibi bitkisel protein kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyabet riski taşıyan kişilere ise düzenli egzersizin yanı sıra sebze, meyve, kuruyemiş ve baklagiller açısından zengin bir diyet önerildi.