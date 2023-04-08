Bill Gates'ten torunuyla ilk fotoğraf: 'Dünyayı keşfettiğini görmeyi heyecanla bekliyorum'
Kızı Jennifer Gates'in mart ayında doğan bebeği ile ilk fotoğrafını paylaşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Dünyayı keşfettiğini görmeyi heyecanla bekliyorum" dedi. Ünlü ismin paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kızı Jennifer Gates ve eşi Nayel Nassar'ın mart ayında doğan ilk bebekleri ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
67 yaşındaki milyarder, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Dünyayı keşfettiğini görmeyi heyecanla bekliyorum" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Gates'in eski eşi Melinda French Gates de ilk torunuyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış, paylaşımında, "İlk torununu tutmak gibisi yok. Jenn bu yaşlardayken onu tuttuğum günler sanki dün gibi. Şimdi onun da kendi bebeği var ve ben onun ve Nayel'in anne-baba rolüne bürünmesini izlerken gururla doluyorum" diye yazmıştı.
Jennifer Gates ve Nayel Nassar Ekim 2021'de evlenmiş ve kasım ayında ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
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