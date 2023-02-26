Binlerce çete üyesi Amerika kıtasının en büyük hapishanesine nakledildi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:02

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 09:02

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çetelere karşı yürütülen savaşta gurur duydukları bir güvenlik seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Yüksek güvenlikli olarak inşa edilen mega hapishanesinin videosunu hesabında tanıtan Bukele, "Burası, halka daha fazla zarar vermeden on yıllarca karma şekilde yaşayacakları yeni evleri olacak" ifadesini kullandı.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, açıklamasında, Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) diye tanımlanan hapishanenin inşaatının tamamlandığını belirterek, "Hücre, hücre bu kanseri toplumdan temizliyoruz. Sizleri bir daha terk etmeyeceğimizi bilin, korkak teröristler olduğunuzun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

"TERÖR MUHAFAZA MERKEZİ"

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.