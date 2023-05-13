Rus milyarder, Birleşik Krallık'a dava açtı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:15

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:15

Yaptırım listesinde bulunmayan Rus milyarder Sergey Georgieviç Naumenko, 38 milyon sterlinlik (yaklaşık 930 milyon TL) süperyatına el koyan Birleşik Krallık (BK) hükümetine dava açtı.

Naumenko, 58,5 metre uzunluğundaki süperyatı Phi'ye el koyduğu gerekçesiyle BK Ulaştırma Bakanlığı'na 10 Mayıs'ta dava açarak tazminat istedi.

BK hükümeti, başkent Londra'daki Canary Wharf'ta demirli gemiye geçen yıl 28 Mart'ta el koymuştu.

Phi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle savaşı başlatmasının ardından BK'nin el koyduğu ilk Rus yatı olmuştu.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, gemiye el konmasının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın güç ve zenginliğini temsil eden bir ikonu, Putin ve yandaşları için net bir uyarıya dönüştürdük" demişti.

BK'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'ın aktardığına göre, davanın ön duruşmasını yöneten Yüksek Mahkeme Yargıcı Sör Martin Chamberlain, Schapps'ın süperyata "Rusya'yla bağlantılı bir kişiye ait olduğu ya bu kişi tarafından kontrol edilip işletildiği gerekçesiyle" el koyduğunu belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Chamberlain, süperyatla ilgili karar davasının temmuzda görüleceğini söyledi.

BK'nin yaptırım listesinde yer almayan Naumenko'nun ne kadar tazminat istediği paylaşılmazken, Ulaştırma Bakanlığı davayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Guardian, Rus milyarderlara karşı getirilen yaptırımlar kapsamında Avrupa'daki hükümetlerin ve ABD yönetiminin bugüne dek toplamda en az 4 milyar dolar değerinde yata el koyduğunu yazdı.