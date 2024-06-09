Blinken'den 'ateşkes' turu: Mısır, İsrail, Ürdün, Katar...

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 20:04
Blinken'den 'ateşkes' turu: Mısır, İsrail, Ürdün, Katar...
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 10 Haziran'da 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

"ÖNEMİNİ VURGULAYACAK"

Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken’ın ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Filistin tarafına nasıl fayda sağlayacağını vurgulayacağı kaydedildi.


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