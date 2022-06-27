Bloomberg: Rusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştü

27 Haziran 2022 Pazartesi, 06:36

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Bloomberg haber ajansı, Rusya son bir yüzyıldır ilk kez uluslararası borçlarından birini ödeyememesi nedeniyle temerrüde düştüğünü duyurdu.

Gelişme, Moskova'nın 100 milyon dolarlık bir faiz ödemesinin son ödeme tarihini kaçırılması sonrası yaşandı.

Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği vardı ancak yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldı.

Kremlin de ülkenin prestijine büyük darbe vuran bu gelişmeyi önlemek için kararlıydı.

Ülkenin maliye bakanı durumu "komedi" olarak tanımladı.

Rusya son kez bir uluslararası borcunu ödeyemediğinde tarih 1918'di. Komünist lider Lenin, Rus imparatorluğundan kalan borçları ödemeyi reddetmişti.

Ülke 1998 yılında Boris Yeltsin döneminin kaosu içinde de iç borç nedeniyle temerrüde düşmüştü ama uluslararası borçlarını ödeyebilmişti.

Rusya ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlar ilk ilan edilmeye başladığından bu yanma temerrüde doğru kaçınılmaz bir rota içindeydi.

Yaptırımlar, ülkenin yatırımcılara olan ödemelerini yapabilmesine olanak veren, uluslararası bankacılık sistemine erişimini sınırlıyor.

Rusya tüm ödemelerini zamanında yapabilmek istediğini açıklamış ve şu ana kadar da bunda başarılı olmuştu.

Temerrüde düşen faiz ödemesinin ilk ödeme tarihi 27 Mayıs'tı. Rusya paranın, yatırımcılara gönderilmesi amacıyla Euroclear'a yatırıldığını açıkladı.

Ama Bloomberg'ün haberine göre para orada takıldı ve kredi verenlere ulaşmadı.

30 günlük son ödeme tarihinin Pazar gecesi bitmesiyle de borç temerrüde düşmüş oldu.

Getty Images Rusya Maliye Bakanlığı

Euroclear paranın bloke olup olmadığını açıklamadı ama yaptırımlara uyulduğunu söyledi.

Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın, yatırımcılarının Rusya'dan ödemelerini alabilmelerini sağlayan 'özel istisnayı' uzatmaması sonrası kaçınılmaz hale gelmişti.

'TÜM BU OLANLAR BİR KOMEDİ'

Kremlin artık bu kaçınılmaz durumu kabul etmişe benziyor. 23 Haziran itibariyle çıkarılan bir kararname ile, anlaşmalar dolar ve euro üzerinden yapılmış olsa dahi, tüm gelecekteki borç ödemelerinin Ruble ile Rusya bankalarından yapılacağı duyuruldu.

RIA Novosti ajansına konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov, yabancı yatırımcıların paralarını alamayabileceklerini de doğruladı.

Bakan, "Herkes temerrüt diye bir şeyin olmadığının farkında. Tüm bu olanlar bir komedi" dedi.

Temerrüde düşmek bir ülkenin borç ödemeyi reddetmesi veya ekonomisinin zayıflığı nedenleri ile gerçekleşebiliyor.

Temerrüdün sembolik sonuçlarının yanında Rusya için günlük sonuçları da olacak.

Temerrüde düşen ülkeler borç bulmakta zorlanıyor. Ancak hali hazırda Rusya'nın Batılı piyasalardan borç bulması yaptırımlarla imkansız bir hale getirildi.

Bakan Siluanov, fosil yakıtlardan günlük bir milyar dolar elde ettiği ifade edilen ülkenin yeni borç alma gibi bir planı olmadığını söylemişti.