Biden G7 öncesi açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırım karar

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.

Biden, "G7'de (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.