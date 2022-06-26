Biden G7 öncesi açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırım karar
ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.
Biden, "G7'de (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı.
The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.— President Biden (@POTUS) June 26, 2022
Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.
Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.
Küresel ekonomik ve siyasi sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak. Bugün başlayacak zirve, 28 Haziran'da sona erecek.
Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen küresel enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra "ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon endişelerinin artmasının ortasında gerçekleştiriliyor.
G7 liderlerinin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve bunun ekonomik sonuçları olacak.
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