BM: Amerika kıtasındaki siyahi kadınlar, sağlıkta ayrımcılığa uğradı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:52

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:52

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yayımladığı raporda, Amerika kıtasındaki Afrika kökenli kadınların doğumda ölme olasılıklarının yüksekliğinin, "kötü yaşam tarzı seçimlerine veya kalıtsal yatkınlıklara" atfedilmesinin yanlış olduğu ifade edildi.

Raporda, yeni analizlere göre, söz konusu ölümlerde, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki "sağlık sektöründe sistemik ve tarihsel bir ırkçı taciz modelinin" etkili olduğu belirtildi.

Ülkede, sağlık sektörünün birçok alanında Afrika kökenli kadın ve kızların sistematik olarak ihmal edildiği ve kötü muamele gördüğü vurgulanan raporda, "Afrika kökenli kadınların sağlık hizmetinde karşılaştıkları kötü muamele sözlü ve fiziksel tacizi, kaliteli bakımın reddedilmesini ve ağrının giderilmesinin reddedilmesini içerebilir. Sonuç olarak, hamilelik sırasında artan komplikasyonlarla ve sıklıkla ölümle sonuçlanan gecikmiş müdahalelerle karşı karşıya kalırlar" ifadeleri kullanıldı.

Temel bulguların sıralandığı raporda, Amerika'daki 35 ülkeden sadece 11'inin ırka göre ayrılmış anne sağlığı verilerine sahip olduğu ve 4'ünün, ırka göre ayrılmış küresel ölçekte karşılaştırılabilir anne ölümü verilerini topladığı bildirildi.

Verilerin mevcut olduğu ülkelerde, anne ölüm oranlarındaki en büyük dengesizliğin ABD'de görüldüğü belirtilen raporda, ülkedeki siyahi kadınların doğumda ölme olasılığının beyaz kadınlara göre 3 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, söz konusu oranın Surinam'da 2,5, Brezilya ve Kolombiya'da 1,6 kat seviyesinde kaldığı kaydedildi.

UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, açıklamasında, "Amerika'daki ırkçılık belasının", birçoğu, köleleştirme kurbanlarının torunları olan siyahi kadınlar ve kızlar için devam ettiğini belirtti.

Kanem, "Sevdiklerinin doğum sırasında önlenebilecek ölümüyle aileleri paramparça oluyor. Adalet ve eşitlik ancak sağlık sistemimizin bu kadınları görüp onlara saygılı, şefkatli bakım sağlamasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

BM'nin internet sayfasında UNFPA'nın misyonu, "Her hamileliğin istendiği, her doğumun güvenli olduğu ve her gencin potansiyelinin gerçekleştirildiği bir dünya sunmak" olarak tanımlanıyor.