BM Genel Kurulu'nda gerilim: Türk heyeti salonu terk etti

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti.

BM Genel Kurulu'nda gerilim: Türk heyeti salonu terk etti
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AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:14

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

 


Etiketler: #türkiye #BM #netanyahu

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