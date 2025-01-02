Colani, Mazlum Abdi ile görüştü: 'İki taraf arasındaki sorunların...'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:12

Güncelleme: 02.01.2025 - 18:16

ABD destekli terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG’nin Washington temsilcisi Bessam İshak, SDG ve HTŞ arasında bir dizi görüşme gerçekleştiğini, bu görüşmelerin olumlu geçtiğini öne sürdü.

İshak, SDG yöneticisi Mazlum Abdi’nin Şam'da yeni Suriye yönetimin fiili başkanı Colani ile pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdiğini de söyledi ve “sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü” ifade etti.

Colani geçen hafta Şam'da HTŞ öncülüğünde Esad yönetimine karşı savaşan silahlı grupların liderleriyle bir araya gelmiş, bu görüşmeye SDG katılmamıştı. SDG'nin toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak İshak, ’’SDG toplantıya kendi askeri durumu nedeniyle katılmadı. Ancak kendisiyle (Colani ile) yaptığı son görüşmenin resmi ve ilan edilmiş olması, iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğünün olumlu bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

YEŞİL SURİYE BAYRAĞI KARARI

Şamdaki görüşmenin dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirten İshak, ’’SDG kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceğini’’ ifade etti. Besam İshak, ’’koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının başından beri en üst düzeyde olduğunu’’ söyledi.

Şark-ul Avsat, Suriye’de silahlı grupların aralık ayında Halep'e girmesinin ardından SDG’nin HTŞ ile doğrudan ve sürekli temas halinde olduğunu iddia etti.