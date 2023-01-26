BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de çözümün yakın olmadığını söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu ancak bu çözümün yakın olmadığını belirtti.
BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye halkının 2023'te de büyük karmaşa ve kriz içerisine sıkışıp kaldığını vurgulayarak, "Bu çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme ihtiyacı var, başka hiçbir şey işe yaramaz. Çözüm ne yazık ki yakın değil" ifadelerini kullandı.
BM Genel Kurulu kararlarını uygulamak için somut eylemlere odaklanmaya devam ettiklerini aktaran Pedersen, Suriye'de önceliklerinin "gerilimi tırmandırmaktan vazgeçme" ve "sükuneti yeniden sağlama" ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Pedersen, "Çatışmanın çözümü için ülke çapında bir ateşkes şart olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de devam etmesini ve daha somut bir ilerleme kaydedildiğini görmeyi istediğini ifade eden Pedersen, bu konuda rapor edilecek yeni bir durumun olmadığının altını çizdi.
GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM ÇAĞRISI
Pedersen, "Başlangıçta adım adım güven artırıcı önlemler de almak gerekiyor. Bu hususta tüm taraflarla diyaloğun derinleşmesini takdir ediyorum. Şubat ayı boyunca katılımın daha da derinleşmesinin önemli olduğunu vurguluyorum." yorumunda bulundu.
Pedersen, BM tarafından kolaylaştırılan Suriyelilerin liderliğindeki sürecin arkasında birleşmek için ortak bir çaba gerektiğine de değindi.
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