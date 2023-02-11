BM, Suriye'de 5 milyondan fazla insanın evsiz kalmış olabileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından milyonlarca Suriyelinin evsiz kalabileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 07:28
BM, Suriye'de 5 milyondan fazla insanın evsiz kalmış olabileceğini açıkladı
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Suriye'de 5 milyondan fazla insanın evsiz kalmış olabileceğini söyledi.

BMMYK'nın Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, "BMMYK barınma ve yardım malzemelerine büyük önem veriyor; yerinden edilenlerin gittiği toplu merkezlerde yeterli tesislerin yanı sıra çadırlar, plastik örtüler, termal battaniyeler, uyku matları, kışlık giysiler ve benzeri malzemelerin bulunmasını sağlıyor" dedi.

Dhanapala, "Suriye için bu kriz içinde bir kriz" diyerek, "Ekonomik şoklar, Covid-19 ve şimdi de etkilenen bölgelerde şiddetlenen kar fırtınaları ile kışın derinliklerindeyiz. Tüm bunlar elbette yardıma erişimi etkiliyor. Yollar hasar gördü ve bu da insanlara ulaşmamızı engelliyor. Bu çok, çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

BMMYK, "bir ön tahmine" dayanarak, "depremden etkilenen 5.37 milyon kişinin tüm Suriye'de barınma yardımına ihtiyaç duyacağını" açıkladı.

Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve zaten kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusa denk geliyor" diye konuştu.


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