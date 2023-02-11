Depremler sonrasında kimsesiz kalan yüzlerce çocuk risk altında

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 07:19

Deprem bölgesinde kimsesiz kalan bebek ve çocuklar, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki devlet yuvalarına yerleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, bu çocuklar için koruyucu aile olmak isteyenlerin başvurabileceğine dair açıklama, sosyal hizmet uzmanlarının tepkilerine neden oldu. Uzmanlar, travma geçiren çocukların bu kadar aceleyle koruyucu aile yanına verilmesinin risklerine dikkat çekti.

"SİYASİ MALZEME OLMAMALILAR"

Sosyal hizmet uzmanı Kahraman Eroğlu, Marmara depreminde anne-babası göçük altında kalan çocukları, çocuk yuvalarına aldıklarını belirterek “Uzun süre (5-6 ay ) yuvadaki meslek elamanları tarafından psikolojik destek çalışması yapıldıktan sonra çok sıkı inceleme yaparak hiç yakını kalmamış çocuklar, koruyucu aile için başvuran aile yanına yerleştirmiştik” dedi.

Eroğlu, bu çocuklarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

- Bu çocuklar hiçbir şekilde siyasilere malzeme olmamalı.

- Çocuklar mutlaka pozitif eğitime tabi tutulmalı, farklı amaçla çocuklara yaklaşacak tarikat ve vakıflara teslim edilmemelidir.

- Çocuklar mümkünse anne-babası ile yaşadığı çevrede yuvada veya koruyucu ailede kalmalıdır. Kardeşler kesinlikle ayrılmamalıdır.

- Koruyucu aile yanında kaldığı süre içerisinde her yönden desteklenmeli. ? Şok yaşayan, ailesini kaybetmenin üzüntüsü ile psikolojik yönden güçsüz durumda olan bu çocuklara mümkün olduğu kadar bilinçle yaklaşacak sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk eğiticileri çalışma yapmalı.

- Depremi farklı şekilde anlatan, tanımlayan, inanmayanlara, farklı düşünenlere verilen bir ceza olarak değerlendiren, bilim ötesi yaklaşımlarla çocuğu farklı anlamda sıkıntıya sokacak aileler tercih edilmemeli.

- Çocukların anne- babası birden kayıpsa babanın veya annenin yakınları ile meslek elamanları derinlemesine görüşme yaparak koruyucu aile konusunda onların da görüşü mutlaka alınmalı.

KORUYUCU AİLE NE DEMEK?

Koruyucu aile, anne-babası olmayan veya anne babası olup korunmaya muhtaç statüsünden, devlet korunmasındaki çocuklardan evlatlık verilmeye uygun olmayan çocukların bir aile yanına yerleştirilme uygulamasıdır. Koruyucu aile olmak isteyenlerin başvurusu, sosyal hizmet uzmanlarının yaptıkları inceleme sonunda sıraya alınır. Yuvada olan çocuklardan ailenin istediği konumda (kız, erkek, yaş vs.) olan çocuk aile yanına yerleştirilir. Koruyucu aile yanındaki çocuk için her ay yaşa göre değişen oranlarda ödeme yapılır. Bunun yanı sıra çocuğun okul, sağlık vb. ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır.