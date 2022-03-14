BM, Ukrayna'dan giden mültecilerin sayısını açıkladı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Savaş nedeniyle Ukrayna'da tahliyelerin yanında sivillerde komşu ülkelere geçiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ülkesini terk etmek zorunda kalan kişi sayısını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
EN ÇOK POLONYA GÖÇ ALDI
Açıklamada, 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227, Macaristan'a 255 bin 291, Slovakya'ya 204 bin 862, Rusya'ya 131 bin 365, Moldova'ya 106 bin 994, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 1226 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.
BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.
EN AZ 596 SİVİL ÖLDÜ
Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Mart arası en az 596 sivil hayatını kaybetti, 1067 sivil ise yaralandı.
Yapılan açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.
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