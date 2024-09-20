BM'den patlayan cihazlar açıklaması

BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yapılan açıklamada, "(Lübnan'da cihazların patlatılması) Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" denildi.

BM'den patlayan cihazlar açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 22:31

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