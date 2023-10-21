BM'den Refah Sınır Kapısı mesajı: Son konvoy olamaz

Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:07

Güncelleme: 21.10.2023 - 13:07

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin bugün yapılan duyuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullanan Griffiths, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını belirtti.

Griffiths, yardımların ulaştırılmasının, Gazze'ye yönelik yardım operasyonunun mümkün olan en kısa sürede ve doğru koşullarla devam etmesini sağlamak için ilgili tüm taraflarla günlerdir süren yoğun müzakerelerin ardından başladığını kaydetti.

"Bu sevkiyatın, Gazze halkına gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil temel malzemeleri güvenli, güvenilir, koşulsuz ve engelsiz bir şekilde sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir çabanın başlangıcı olacağına eminim" ifadesini kullanan Griffiths, çatışmaların başlamasından 2 hafta sonra Gazze'de halihazırda istikrarsız olan insani durumun yıkıcı boyutlara ulaştığını aktardı.

Griffiths, "Yardımların Gazze'nin neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi kişilere doğru oranda ulaşması kritik önem taşıyor. Gazze halkı onlarca yıldır acılara katlanıyor. Uluslararası toplum onları yüzüstü bırakmaya devam edemez" değerlendirmesinde bulundu.

"SON KONVOY OLAMAZ"

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılmasını ve Gazze'ye 20 tır hayat kurtaran sağlık malzemeleri ve diğer insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

McCain, "Bu 20 tır önemli bir ilk adım ancak son konvoy olamaz" ifadesini kullandı.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.