Refah Sınır Kapısı açıldı: 20 TIR Gazze'ye girdi

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:15

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı.

İsrail'in, bir haftayı aşkın süredir Gazze'yi abluka almasından bu yana Gazze'nin güneyine ilk kez yardım TIR'ları sevk edildi.

Filistinli bir sınır yetkilisi, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin de söylediği gibi Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah açıldığını doğruladı.

BREAKING: The Rafah border crossing between Gaza and Egypt opens



Sky's @YousraElbagir says that 'although this is an incredible breakthrough, this isn't necessarily the sustained unimpeded humanitarian passage that's necessary'.https://t.co/XrVuVjKkhf



?? Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/OvLjuSLgAI — Sky News (@SkyNews) October 21, 2023

İLK YARDIM TIRLARI GİRİŞ YAPTI

Mısır televizyonu Refah sınır kapısından Gazze'ye giren yardım kamyonlarının canlı görüntülerini yayınladı.

Hamas'ın medya ofisi, yardım konvoyunun ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda taşıyan 20 kamyondan oluştuğunu söyledi.

Hamas, kamyonlar dolusu yardımın "Gazze'deki feci tıbbi koşulları değiştirmeyeceğini" söyledi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı insani yardım taşıyan kamyonların Mısır üzerinden Gazze'ye girdiğini doğruladı.

James Cleverly kamyonların "acı çekenler için bir can simidi" olacağını söyledi ancak bunun tek seferlik olmaması çağrısında bulundu.

Cleverly, "Hayat kurtaran yardım taşıyan kamyonlar Refah'tan Gazze'ye geçmeye başladı. Bu yardım acı çekenler için bir can simidi olacak. Ancak tek seferlik olamaz. Birleşik Krallık Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ediyor" dedi.