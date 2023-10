Refah Sınır Kapısı açıldı: 20 TIR Gazze'ye girdi

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı.

İsrail'in, bir haftayı aşkın süredir Gazze'yi abluka almasından bu yana Gazze'nin güneyine ilk kez yardım TIR'ları sevk edildi.

Filistinli bir sınır yetkilisi, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin de söylediği gibi Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah açıldığını doğruladı.

The Rafah border crossing between Gaza and Egypt opens



Sky's @YousraElbagir says that 'although this is an incredible breakthrough, this isn't necessarily the sustained unimpeded humanitarian passage that's necessary'.



