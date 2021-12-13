Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak

13 Aralık 2021 Pazartesi, 03:48

PA Media

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Johnson "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi, Omicron vakalarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Pazar günü ülkede tespit edilen Omicron vaka sayısı bir önceki günün neredeyse iki katına ulaşarak 1.239'a çıktı. Gerçek sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Pazar akşamı bir video mesaj ile halka seslenen Johnson, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunma hedefini Omicron nedeniyle bir ay erkene çektiklerini duyurdu.

Aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için bazı sağlık hizmetlerinin öteleneceği de açıklandı.

Ülke genelindeki Covid-19 tehdit seviyesi en yükseğin bir altı olan dördüncü seviyeye çıkarıldı.

Yüksek bulaşım riski anlamına gelen bu seviye en son Mayıs ayında yürürlükteydi.

Omicron nedeniyle koronavirüsle mücadelede olağanüstü bir durum yaşandığını vurgulayan Johnson, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık iki doz aşının yeterli olmadığı aşikar. İyi haber ise şu: Bilim insanları üçüncü doz aşının koruma seviyesini yükselteceği konusunda hemfikir.

"Bilim insanlarının henüz Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğuna dair bir tespiti yok.

"Öyle olsa bile bu varyantın çok daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden üçüncü doz aşı yapılmazsa çok daha fazla insan hastanelik olabilir ve bu da Ulusal Sağlık Sistemi'nin tıkayarak maalesef çok fazla insanın ölümüne yol açabilir."

İngiltere'de üçüncü doz randevusu alabilmek için ilk dozun üstünden en az üç ay geçmiş olması gerekiyor.

Bazı aile hekimlerinin aşılama faaliyetlerini hızlandırabilmek için rutin randevularını ertelemesine izin verildi.

Başbakan Johnson, aşılamanın hızlandırılması için 42 askeri ekibin de sağlık ekiplerine yardım edeceğini, mobil ve geçici aşılama tesislerinin devreye alınacağını, kliniklerin çalışma saatlerinin uzatılacağını, binlerce gönüllü aşılama görevlisine eğitim verileceğini de duyurdu.

İlk verilere göre üçüncü doz aşı olmak, Omicron varyantında semptom göstermeye karşı yüzde 75 civarında etkili.

Analiz: Johnson'ın önünde üç mesele var

Laura Kuenssberg, BBC Siyaset Editörü

Boris Johnson'ın Pazar akşamı söylediği kararlı ifadelerin önünde üç zorluk bulunuyor.

Üçüncü doz aşılamayı böylesi bir hıza çıkarmak kolay olmayacak.

Bunlardan ilki, üçüncü doz aşının neden daha erken başlatılmadığı konusunda haftalardır süren tartışma. İsteyen herkesin aşı randevusu alamadığı da biliniyor.

İkincisi, Boris Johnson'ın toplumdaki güvenilirliği son dönemde, geçen yıl Başbakanlık ofisinde verilen bir partinin ifşa olması nedeniyle zedelendi. Üçüncü doz çağrısı halkta karşılık bulacak mı?

Üçüncüsü, kendi partisi içinde de yönetim tarzına yönelik itiraz yükseliyor.

Başbakan üçüncü doz aşı konusunda büyük sözler verse de bunları gerçekleştirebilmek ayrı bir konu.

ANALİZ: AŞILAMA HIZLANDIRILMALI

Nick Triggle, BBC Sağlık Muhabiri

Hükümet Aralık sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alabilme sözü verdi.

Herkese randevu sunulsa bile bazı randevular önümüzdeki yıla kalabilir.

Fakat yaklaşan Omicron dalgasına hazırlanmak için aşılama programının ciddi bir şekilde hızlanması gerekiyor.

Bunda aile hekimlerinin büyük rolü olacak. Önümüzdeki haftalarda rutin işlerini öteleyip aşılamaya ağırlık vermeleri gerekecek.

Ülke genelinde 23 milyon kişiye hatırlatma dozu yapıldı ve 23 milyon daha yapılması gerekiyor.

Aşılama bu hızda devam ederse, yıl sonuna kadar hedeflenen kitlenin üçte birine daha aşılama yapılabilir.

Bu nedenle günlük aşılamanın bir an önce hızlandırılması gerekiyor.

Ülkede Covid-19 teması konusundaki kurallar da değişti. Salı gününden itibaren tam aşılı temaslıların izole olması gerekmeyecek fakat her gün hızlı antijen testleri yapmaları talep edilecek. Bu testlerin nasıl kullanılması gerektiği hükümetin internet sitesinde Türkçe olarak da yer alıyor.

Ülke genelinde 12 yaş üzeri nüfusta ilk doz aşı olanların oranı yüzde 89, ikinci doz olanların yüzde 81, üçüncü doz olanlarınki ise yüzde 40.