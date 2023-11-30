Brezilya'da polis ile çete arasında çatışma çıktı: 7 ölü
Brezilya'nın Sergipe eyaletinde polisin çeteye düzenlendiği operasyonda 7 kişi öldürüldü.
Brezilya basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Cristinapolis ve Tomar do Geru kasabalarında polis, çete üyelerine operasyon düzenledi.
Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, çetenin uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve cinayet gibi çok sayıda yasa dışı suça karıştığını tespit ettiklerini bildirdi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
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