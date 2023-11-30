Brezilya'da polis ile çete arasında çatışma çıktı: 7 ölü

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde polisin çeteye düzenlendiği operasyonda 7 kişi öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 08:55
Brezilya'da polis ile çete arasında çatışma çıktı: 7 ölü
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Brezilya basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Cristinapolis ve Tomar do Geru kasabalarında polis, çete üyelerine operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, çetenin uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve cinayet gibi çok sayıda yasa dışı suça karıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.


Brezilya

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