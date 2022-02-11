Bu yıl Meksika'da öldürülen gazetecilerin sayısı 5'e yükseldi
Meksika eyalet savcılığını yaptığı açıklamayla birlikte bir gazetecinin vurularak öldürülmesi üzerine bu yıl ülkede öldürülen gazetecilerin sayısı 5'e yükseldi.
Meksika eyalet savcılığından yapılan açıklama ile, perşembe günü güneydeki Oaxaca eyaletinde bir gazetecinin vurularak öldürülmesi üzerine bu yıl ülkede öldürülen gazetecilerin sayısı 5'e yükseldi. Oaxaca eyalet güvenlik teşkilatından bir yetkili, kurbanın çevrimiçi haber sitesi Noticias Web'in direktörü Heber López olduğunu doğruladı.
Oaxaca eyalet savcılığı, cinayetle ilgili iki zanlının gözaltına alındığını ve üzerlerinden bir silah ele geçirildiğini söyledi.
Çevrimiçi haber sitesi RCP Noticias'ın yöneticisi ve López'in uzun zamandır arkadaşı olan Rodolfo Canseco Gutiérrez, gazetecinin suç ve polis haberlerini ele aldığını söyledi. Gutiérrez, görgü tanıklarının akşam 18:30 sıralarında iki adamı taşıyan beyaz bir aracın López'in ofisi önünde durduğunu ve adamlardan birinin ofise girerek Lopez'i vurduğunu aktardı.
Gutiérrez, arkadaşının kendisine asla tehdit aldığıyla ilgili bir şey söylemediğini ancak öldürülme sebebinin işiyle ilgili olduğundan şüphesi olmadığını belirtti.
Geçen yılın haziran ayında gazeteci Gustavo Sánchez Cabrera'nın, Salina Cruz'dan sadece 20 dakika uzaklıkta silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.
2022'NİN İLK AYINDA 4 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
31 Ocak'ta Monitor Michoacan adlı çevrimiçi sitenin kamera operatörü ve video editörü Roberto Toledo, Michoacan, Zitacuaro'da bir röportaja hazırlanırken saldırganlar tarafından vuruldu.
Sınır kenti Tijuana'da, suç fotoğrafçısı Margarito Martínez 17 Ocak'ta evinin önünde vurularak öldürüldü. 23 Ocak'ta muhabir Lourdes Maldonado López yine Tijuana'da arabasının içinde vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Muhabir José Luis Gamboa, 10 Ocak'ta Körfez kıyısındaki Veracruz eyaletinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.
Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen konuyla ilgili olarak, Twitter üzerinden şunları söyledi: "2022'nin ilk altı haftası, Meksika basını için on yıldan fazla bir süredir en ölümcül hafta oldu."
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