Bulgaristan'da hükümet kurma görevi sosyalistlere verildi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:02

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:02

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende hükümeti kurma görevini 240 üyeli parlamentoda 24 sandalyesi bulunan BSP'nin Genel Başkanı Korneliya Ninova'ya verirken "BSP'nin bu girişimde en yüksek şansı olan parti olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ninova da törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin kritik durumunun farkında olan partimiz, sorumluluk sahibi olup defalarca diyalogdan yana olduğunu göstermiştir" dedi.

Anayasal prosedür, hükümeti kurma görevinin yerine getirilmesi konusunda net süre belirlemiyor.

BSP'nin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek ülkede yeni bir erken genel seçim için tarih belirleyecek.

NE OLMUŞTU?

7 partiden oluşan Bulgaristan Parlamentosunda 5. sırada yer alan BSP'den önce eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve Değişime Devam (PP) Partisi hükümeti kuramamıştı.

Bulgaristan'da Nisan 2021'de yapılan olağan genel seçimin ardından koalisyon hükümetinin kurulamaması üzerine ülke 3 kez erken genel seçime gitmişti.

Son 4 parlamentoda farklı partiler, toplam 11 kez hükümet kurma girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

BSP'nin kabine kurma girişiminin başarısız olması durumunda Bulgaristan'da martta yeniden erken genel seçime gidilmesi bekleniyor.