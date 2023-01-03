Bulgaristan'dan gaz anlaşması mesajı: Geniş çaplı bir iş birliğine doğru atılan ilk adım

03 Ocak 2023 Salı, 15:45

Bulgaristan'ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine erişim ve gazın Bulgaristan'a sevkiyatını sağlamak için BOTAŞ ile 13 yıl süreli bir anlaşma yaptı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rosen Hristov, "tarihi bir an" yaşadıklarını belirterek, anlaşmanın iki ülke açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Hristov, "Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Türkiye'deki terminallere ve gaz iletim ağına erişimimiz olacak. Bu sayede, tüm dünya üreticilerinden gaz satın alma ve bizim için en uygun olan yere boşaltma fırsatına sahibiz. Bu anlaşma iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik ilk adımdır" dedi.

Anlaşmanın, "enerji sektöründe karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliğine olanak tanıdığını" belirten Hristov, "Geniş çaplı bir iş birliğine doğru atılan ilk adım niteliğinde" diye konuştu.

Hristov, geçtiğimiz yıl altyapı eksiklikleri ve Revitusa LNG terminalindeki tıkanıklık nedeniyle ülkesinin ciddi tedarik sorunları yaşadığını, ancak şimdi bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Hristov, "Bu anlaşma Avrupa açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.



