Bulgaristan'da okullarda LGBT propagandası yasaklandı
Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi kabul etti.
Parlamentoda, Vazrazhdane Partisi tarafından önerilen eğitim yasasında değişiklik öngören düzenleme görüşüldü.
Yapılan oylamada, yasal değişiklik teklifi 8'e karşı 154 oyla kabul edildi.
9 milletvekili çekimser oy kullandı.
Kanun değişikliğiyle, okullarda LGBT propagandası yapılması ve "biyolojik olmayan cinsel yönelim" konusunun işlenmesi yasaklandı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ DE ONAYLAMIYORLARDI
Kabul edilen metinde, "Farklı cinsiyet kimliği tanımlarıyla ilgili fikir ve görüşlerin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde propaganda, tanıtım ve kışkırtılması yasaklanmıştı" ifadesi yer aldı.
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Korneliya Ninova, düzenlemeyle ülkedeki LGBT lobisinin etkisinin azalacağını söyledi.
Ninova, parlamentonun İstanbul Sözleşmesi'ni de onaylamadığını anımsatarak, "Çocuklara dokunmayın. Ellerinizi Bulgar çocuklarının üzerinden çekin" dedi.
Ninova, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, Ortodoks Kilisesi, Müslümanların Başmüftülüğü ve diğer kurumsal otoritelerin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı kesin tavır aldıklarını anımsattı.
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