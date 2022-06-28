Burkina Faso'da terör saldırısı: 8 ölü
Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 8 sivil öldürüldü
Burkina Faso'nun Centre-Est bölgesindeki Sandiaba köyü kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda en az 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Burkina Faso'nun kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerleri, terörle mücadele operasyonlarının daha rahat yürütülmesi için geçen hafta askeri bölge ilan edilmiş ve sivillerin 2 hafta içinde bölgeden ayrılacağı duyurulmuştu.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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