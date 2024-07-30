Burundan çekilen enerji verici beyaz toz mercek altında!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:50

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, mayıs ayında Sniffy tozuna karşı kamuoyu önünde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçmeye karar verdi.

Bakan, 24 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enerji verici ürünün yasaklanmasına ilişkin kararın imzalandığını ve kararın hafta içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Paris'teki bir hastaneyi ziyaret eden Vautrin, bu maddenin yasaklanması kararını, yasadışı ürünlerle bağlantısının aşikar olduğunu belirterek gerekçelendirdi.

Mayıs ayında Fransız tütüncüler konfederasyonu da kokain benzeri görünümüyle "bu ürüne karşı" tavır almış ve bazı bağımlılık uzmanları da yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, üretici firma Power Factory, tartışmaların ardından, Sniffy inhalasyon bazlı tozunu 5 Haziran'da piyasadan çekti ve hiçbir zaman müşterilerini kokain tüketmeye teşvik etmeyi amaçlamadığını belirtti. O tarihten bu yana şirket tozun sadece ağızdan alınan versiyonunu satıyor.

"KOKAİN'İ ANDIRIYOR"

Sniffy ticari markası 2023 yılının ortalarında tescil edildi. Üretici firmanın tartışmalardan bu yana güncellenen web sitesine göre, bu enerji verici toz, uygulama şekline (dil altı veya oral) bağlı olarak enerjinizi neredeyse anında veya zaman içinde artırmakta.

Le Monde'un haberine göre firma, başlangıçta ürünü tüketicilerin çalışmalarına ve sınavlarına odaklanmalarına yardımcı olacağı düşüncesiyle genç kitleyi hedefleyerek çıkarmıştı.

Ancak şimdi, Sniffy web sitesinde tozun uyanık kalmak ve odaklanmak için yararlı olduğunu ve kullanıcılara "fiziksel egzersiz veya zihinsel efor sergilemeleri gerektiğinde geceleri bile" yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Ürün, bileşenleri olan L-arginin, kafein, kreatin, L-sitrulin, taurin, beta-alanin ve maltodekstrin ile enerji içeceklerini andırıyor. Ancak, enerji içeceklerinin aksine, başlangıçta bu beyaz toz, küçük bir tüp kullanılarak burundan çekilerek tüketilmesi için tasarlandı. Bu yöntem, siyasi liderler ve bağımlılık uzmanları arasında endişeye yol açtı.

TARTIŞMA NEREDEN ÇIKTI?

Fransa Bağımlılık Bilimi Federasyonu Başkanı Amine Benyamina, mayıs ayında Le Monde'a verdiği demeçte, "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. Bu ürün, neredeyse kokain yerine geçiyor; onun etkilerini yaşatıyor izlenimi vermek için tasarlandı" dedi.

Fransa Bağımlılıklar Derneği de "kokainin önemsizleştirilmesi" ve tatlı aromaların genç kullanıcıları çekebileceği konusunda endişeli.