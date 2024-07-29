Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da yüklü fatura: Adeta bir servet ödedi!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:07

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:15

Tüm zamanların en çok gol atan ve sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, geçen yıl Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yükselişine ön ayak olan transferiyle tüm dünyada ilgiyi yeniden üzerine topladı.

Al Nassr'a transferi epey ses getiren 39 yaşındaki yıldız futbolcunun alacağı maaş göz önünde bulundurulduğunda, "hiç de zor olmayan bir karar" yorumu yapıldı.

YILLIK KAZANCI

Basından derlenen bilgilere göre Ronaldo, yılda yaklaşık 213 milyon dolar (7 milyar 34 milyon TL) kazanıyor.

Birleşik Krallık merkezli The Mirror’ın bildirdiği üzere Ronaldo, yeni evine taşınmadan önce 250 bin sterlinlik (10 milyon 603 bin TL) yüklü bir otel faturası ödemek zorunda kaldı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi; ünlü yıldız, ailesi ve çevresinin kaldığı otelde tam 17 süit oda ayırtmıştı.

Bu süitlerde oturma odası, yemek odası, sinema odası, altın ve mermer banyoların bulunmasının yanı sıra muhteşem bir de Riyad manzarası sunuluyordu.

Net serveti 903 milyon dolar (29 milyar 821 milyon TL) olan Ronaldo'nun bu miktarı karşılaması zor görünmese de 1 yılda yalnızca konaklamaya yaptığı harcama tartışma yarattı.

Ronaldo'nun şimdi Riyad’da yüksek güvenlikli özel bir bir konuta taşındığı söyleniyor.

SON AVRUPA ŞAMPİYONASI

Portekiz Euro 2024 çeyrek finalinde Fransa'ya penaltılarla elendi ve Ronaldo turnuvadan önce bunun son uluslararası macerası olacağını söyledi.

Portekiz TV kanalı RTP'ye verdiği röportajda yıldız futbolcu şunları söyledi:

"Şüphesiz bu [benim için] son Euro ama bu konuda duygusal değilim. Futbolun gerektirdiği her şeyden, oyuna duyduğum coşkudan, taraftarlarda gördüğüm coşkudan, ailemin burada olmasından, insanların tutkusundan etkileniyorum... Bu, futbol dünyasını terk etmekle ilgili değil. Benim için yapacak ya da kazanacak başka ne kaldı ki?"