Büyükelçinin ülkeden kovulmasını kutlamak için konser verildi

Nijer'in tanınmış müzik gruplarından Goumbe Star, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ülkeden ayrılışını kutlamak ve iktidardaki cunta yönetimine destek vermek amacıyla başkent Niamey'in merkezinde binlerce hayranının katıldığı bir konser düzenledi.

Konserin yerinin sembolik olarak seçildiği ve sahnenin Frankofon Caddesi'nde kurulduğu bildirildi.

???? ???? Nigeriens held a concert to celebrate the French ambassador's departure from the country.



?? A famous Nigerien musical band Goumbe star held a free-of-charge concert in the center of Niamey, where thousands of their fans gathered to celebrate the occasion.#Niger #France pic.twitter.com/PJVOyviYph