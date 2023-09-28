Büyükelçinin ülkeden kovulmasını kutlamak için konser verildi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:49

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:49

Nijer'in tanınmış müzik gruplarından Goumbe Star, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ülkeden ayrılışını kutlamak ve iktidardaki cunta yönetimine destek vermek amacıyla başkent Niamey'in merkezinde binlerce hayranının katıldığı bir konser düzenledi.

Konserin yerinin sembolik olarak seçildiği ve sahnenin Frankofon Caddesi'nde kurulduğu bildirildi.

???? ???? Nigeriens held a concert to celebrate the French ambassador's departure from the country.



?? A famous Nigerien musical band Goumbe star held a free-of-charge concert in the center of Niamey, where thousands of their fans gathered to celebrate the occasion.#Niger #France pic.twitter.com/PJVOyviYph — Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 28, 2023

Şarkılardan birinin nakaratında, cunta lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani'ye atıfta bulunuldu.

Nakaratta yer alan "Tchiani'ye ihtiyacımız var" sözleri, seyircilerin alkışları arasında duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Fransa Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Büyükelçi Itte'nin Paris'e ulaştığını bildirdi.

Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Büyüelçisini ve Nijer'deki tüm elçilik personelini geri çağırdığını bildirmişti.

Macron ayrıca, Fransız ordusunun 2023 yılı sonuna kadar ülkeden ayrılacağını da ifade etmişti.