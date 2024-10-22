Öcalan’ın sorgu görüntüleri gündemde: ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM’de konuşmasına yönelik çağrı yapmasının ardından, Öcalan’ın sorgu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM’de konuşmasına yönelik bir çağrı yaptı.
Bu çağrının ardından sosyal medyada Öcalan’ın 1999’da İmralı adasında Albay Hasan Atilla Uğur tarafından sorgulanmasının görüntüleri gündem oldu.
Söz konusu görüntülerde Öcalan “Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır, Daha önce Ülkü Ocakları'na hem de Komünizmle Mücadele Derneği'nin seminerlerine gidiyordum” ifadelerini kullanıyor.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Abdullah Öcalan #sorgu #Ülkü Ocakları
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