Buzulun altında terk edilmiş 'askeri üs' keşfedildi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:35

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:35

NASA'dan bilim insanları tarafından çekilen bir radar görüntüsü, Grönland'da buzulun altında Soğuk Savaş döneminden kalma terk edilmiş bir “askeri üs” olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları ve mühendisler, radar görüntüsünü Nisan 2024'te NASA'nın Gulfstream-III jetiyle Grönland'ın kuzeyinde uçarken çekti.

Keşfedilen bölge, 1959 yılında Grönland buz tabakasının yüzeye yakın bir katmanının altında bir tünel ağı kesilerek inşa edilen “Camp Century” adlı ABD'ye ait bir askeri bilimsel araştırma üssü olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, 1967 yılında terk edilen üssün, üzerinde kar ve buz biriktiğini ve tesisin katı yapılarının şu anda yüzeyin en az 30 metre altında yattığını belirtti.

“İLK BAŞTA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndan (JPL) Alex Gardner, “Buzun yatağını arıyorduk ve karşımıza Yüzyıl Kampı çıktı. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk” dedi.

NASA'dan bilim insanı Chad Greene, “Yeni verilerde, gizli şehirdeki münferit yapılar daha önce hiç görülmedikleri şekilde görülebiliyor” diye konuştu.

CAMP CENTURY

Camp Century, Grönland'da Pituffik Uzay Üssünün 240 km doğusunda yer alan bir Arktik ABD askeri bilimsel araştırma üssüydü.

1996'da gizliliği kaldırılan belgelere göre Camp Century, nihai hedefi ilk saldırıda hayatta kalabilecek geniş bir nükleer füze fırlatma sahası ağı kurmak olan “Buzkurdu Projesi” için bir ön kamptı. Ancak, tesiste hiçbir zaman füzeler kullanılmadı ve bunun için Danimarka hükümetinden gerekli onayın alınması konusu da hiçbir zaman gündeme gelmedi.

Kamp 1959'dan 1967'ye kadar faaliyet gösterdi. Toplam uzunluğu 3 km olan 21 tünelden oluşuyordu ve bir nükleer reaktör tarafından destekleniyordu. “Buzkurdu Projesi”, buz tabakasının başlangıçta değerlendirildiği kadar sağlam olmadığının ve füze üssü konseptinin uygulanabilir olmayacağının anlaşılması üzerine iptal edildi. Reaktör kaldırıldı ve üs daha sonra terk edildi. Bununla birlikte, tehlikeli atıklar buzun altında gömülü kalarak, çevresel bir sorun haline geldi.