Çad'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibinin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno olduğu açıklandı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:34
Çad'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Abone Ol google-news

Ulusal Seçim Kurulundan (ANGE) yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü aldığı ve Çad’ın yeni cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylardan Succes Masra'nın oyların yüzde 18,53’nü alarak ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise oyların yüzde 16,91’ini alarak üçüncü olduğu aktarıldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi.

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.


Çad haberleri Cumhurbaşkanı haberleri

İlgili Haberler

Depremde çadır satan Kızılay’da bir istifa daha

Depremde çadır satan Kızılay’da bir istifa daha
AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı: Konteyner ve çadır gönderildi

AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı: Konteyner ve çadır gönderildi
Emekçilerin direniş çadırı yakıldı

Emekçilerin direniş çadırı yakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!

Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!
'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!

'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’

Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek