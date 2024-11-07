Konserve ton balığında cıva tespit edildi: 'Eşi benzeri görülmemiş bir sağlık skandalı'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:12

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:38

Deniz çevresini korumayı amaçlayan Fransız kar amacı gütmeyen kuruluş Bloom ve tüketici hakları kuruluşu Foodwatch, beş Avrupa ülkesinden (İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya) 148 kutu ton balığını analiz etti.

Tüm ürünlerin cıva içerdiğini ve yüzde 57'sinin kg başına 0,3 mg olan balık sınırını aştığını tespit ettiler.

“Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir sağlık skandalı” olarak adlandırdıkları bulgular, Foodwatch'ı “halk sağlığı için muazzam bir risk” uyarısında bulunmaya sevk etti.

Aktivistler, kamu yetkililerini ve ton balığı endüstrisini “Avrupa'daki yüz milyonlarca ton balığı tüketicisinin sağlığı aleyhine endüstriyel ton balığı avcılığının ekonomik çıkarlarını” kayırarak “alaycı lobicilik” yapmakla suçladılar.

Bunun, 50 yıl boyunca ton balığı için morina gibi diğer balık türlerinden üç kat daha yüksek bir cıva eşiğinin “farklı bir eşik için en ufak bir sağlık gerekçesi olmaksızın kabul edilebilir” olarak belirlendiği anlamına geldiği ifade edildi.

“DEVASA BİR RİSK”

Foodwatch France'ın CEO'su Karine Jacquemart, “Yemek tabaklarımızda bulduğumuz şey, halk sağlığı açısından ciddiye alınmayan devasa bir risktir” dedi.

Fransız işleme endüstrisini temsil eden Konserve Gıda Endüstrileri Federasyonu, konserve ton balığı yemenin tehlikeli olmadığını ve “tüketicilere sunulan ürünlerin Fransız ve Avrupa yönetmeliklerine titizlikle uyduğunu” söyledi.

Federasyon, ton balığının “dengeli beslenmenin bir parçası olarak balık tüketimi tavsiyelerinin bir parçası” olduğunu söyledi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Cıvayı asbest ve arsenikle eşit düzeyde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gören Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, az miktarda cıvaya maruz kalmak bile ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve doğmamış bebeklerin ve çocukların gelişimini tehdit edebilir.

WHO, cıvanın sinir, sindirim ve bağışıklık sistemleri ile akciğerler, böbrekler, cilt ve gözler üzerinde toksik etkileri olabileceğini belirtiyor.

Cıvanın bakterilerle etkileşime girmesinden sonra oluşan ve gıdalarda en yaygın form olan metil cıva, kansere neden olma potansiyeline sahip olarak sınıflandırılmaktadır.