Vitamin deposu bu lezzet kış aylarında hastalıkları uzak tutuyor: Türlü konservesi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:36

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:36

Kış aylarında, taze sebzelerin bolluğu azalırken, kışlık hazırlıklar oldukça önem kazanır. Bu dönemde, yazın yetiştirdiğimiz sebzeleri saklamak, kışın onları kullanarak çeşitli yemekler hazırlamak hem ekonomik hem de pratik bir çözümdür. Kışlık türlü konservesi, sebzelerin vitamin ve besin değerlerini uzun süre koruyarak kış aylarında sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanır. Peki, kış aylarında hastalıkları uzaktan tutan vitamin deposu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kışlık türlü konservesi tarifi...

KIŞLIK TÜRLÜ KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg patlıcan

500 gr bamya

500 gr taze fasulye

1 kg kabak

500 gr sivri biber

1 kg domates

1 yemek kaşığı kaya tuzu

KIŞLIK TÜRLÜ KONSERVESİ YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayıp kurulayın.

Bamyaların sap kısımlarını kesip fırın tepsisine yaydıktan sonra sıcak fırında birkaç dakika kurutun.

Kaynar suda 7-8 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün.

Patlıcanları alacalı soyup iri küpler şeklinde doğrayın.

Acısını çıkarmak için tuzlu suda bekletin.

Kabakların kabuklarını soyarak küp şeklinde doğrayın.

Biberleri ve taze fasulyeleri ayıklayarak ikiye veya üçe kesin.

Hazırladığınız sebzeleri ayrı kaplarda diri kıvamda haşlayıp süzün.

Domatesleri dilimleyin.

Sebzeleri kavanozlara değişimli olarak yerleştirin.

Tuz ekleyip bir parmak boşluk kalıncaya kadar kaynar suyla doldurun.

Havasını çıkardıktan sonra kapağını sıkıca kapatın.

Serin bir yerde saklayın.

Kış ayları için pratik türlü konservesi hazır.

Afiyet olsun!