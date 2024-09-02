Vitamin deposu bu lezzet kış aylarında hastalıkları uzak tutuyor: Türlü konservesi nasıl yapılır?
Kışlık türlü konservesi, özellikle kış aylarında yemek hazırlamak için pratik bir seçenektir. Peki, kış aylarında hastalıkları uzaktan tutan vitamin deposu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kışlık türlü konservesi tarifi...
Kış aylarında, taze sebzelerin bolluğu azalırken, kışlık hazırlıklar oldukça önem kazanır. Bu dönemde, yazın yetiştirdiğimiz sebzeleri saklamak, kışın onları kullanarak çeşitli yemekler hazırlamak hem ekonomik hem de pratik bir çözümdür. Kışlık türlü konservesi, sebzelerin vitamin ve besin değerlerini uzun süre koruyarak kış aylarında sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanır. Peki, kış aylarında hastalıkları uzaktan tutan vitamin deposu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kışlık türlü konservesi tarifi...
KIŞLIK TÜRLÜ KONSERVESİ TARİFİ
Malzemeler:
1 kg patlıcan
500 gr bamya
500 gr taze fasulye
1 kg kabak
500 gr sivri biber
1 kg domates
1 yemek kaşığı kaya tuzu
KIŞLIK TÜRLÜ KONSERVESİ YAPILIŞI
Sebzeleri yıkayıp kurulayın.
Bamyaların sap kısımlarını kesip fırın tepsisine yaydıktan sonra sıcak fırında birkaç dakika kurutun.
Kaynar suda 7-8 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün.
Patlıcanları alacalı soyup iri küpler şeklinde doğrayın.
Acısını çıkarmak için tuzlu suda bekletin.
Kabakların kabuklarını soyarak küp şeklinde doğrayın.
Biberleri ve taze fasulyeleri ayıklayarak ikiye veya üçe kesin.
Hazırladığınız sebzeleri ayrı kaplarda diri kıvamda haşlayıp süzün.
Domatesleri dilimleyin.
Sebzeleri kavanozlara değişimli olarak yerleştirin.
Tuz ekleyip bir parmak boşluk kalıncaya kadar kaynar suyla doldurun.
Havasını çıkardıktan sonra kapağını sıkıca kapatın.
Serin bir yerde saklayın.
Kış ayları için pratik türlü konservesi hazır.
Afiyet olsun!
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